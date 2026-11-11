BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 125,59 puan artışla 11.787,46 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazanarak 11.787,46 puana yükseldi.

Dün günü 11.661,86 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 40,52 puan ve yüzde 0,35 artışla 11.702,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,59 puan ve yüzde 1,08 artışla 11.787,46 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.621,72, en yüksek 11.820,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2, sanayi endeksi yüzde 1,89, mali endeks yüzde 0,51 ve hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken 31'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,76, bileşik getirisi yüzde 38,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 159 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2340 liradan, avro 55,9930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,60 artışla 4 bin 50 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 93,1 dolardan işlem görüyor.