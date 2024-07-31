BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 10.620,00 puana geriledi.
Dün günü 10.691,68 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 33,57 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.658,11 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,68 puan ve yüzde 0,67 azalışla 10.620,00 puana düştü.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.604,98, en yüksek 10.703,57 puanı gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1, hizmet endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,26 ve mali endeks yüzde 0,56 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Garanti Bankası oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 421 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 150,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,1450 liradan, avro 35,8820 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 421 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,8 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.
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