BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kaybederek 9.965,07 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,43 puan azalışla 9.965,07 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 42,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,39 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrasında azalan resesyon endişeleriyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.