BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,32 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalışla 7.888,69 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan azaldı. Cuma günü 7.993,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 37,56 puan ve yüzde 0,47 azalışla 7.956,29 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.887,45 puanı, en yüksek 8.010,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 1,82, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 85'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C)???????, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2023 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,37, bileşik getirisi yüzde 37,32 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 142,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0650 liradan, avro 31,7390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2023 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.