BIST 100 Yükselişte: 9.706,59 Puan - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Yükselişte: 9.706,59 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.706,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı.

10.09.2024 14:52
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.706,59 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,03 puan artışla 9.706,59 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlamaya yönlendirebileceği ihtimaliyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yükselişte: 9.706,59 Puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Yükselişte: 9.706,59 Puan - Son Dakika
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