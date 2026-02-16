BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

16.02.2026 19:27
BIST 100 endeksi, gün sonunda 14.339,30 puana ulaşarak değer kazandı. Hisse senetleri yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,61 puan artarak 14.339,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 88,52 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.207,98 puanı, en yüksek 14.433,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kazanarak 14.339,30 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 122,17 puan ve yüzde 0,78 artışla 15.828,19 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, hizmet endeksi yüzde 1,28 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 976 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 976 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 7 milyon 330 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,06, bileşik getirisi yüzde 35,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6070, satışta 43,7817 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5128, satışta 43,6872 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1856, sterlin/dolar paritesi 1,3635 ve dolar/yen paritesi 153,396 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 yükselişle 67,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

