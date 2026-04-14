BIST 100 Endeksi Yükseldi

14.04.2026 13:38
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 artışla 14.254,53 puana ulaştı.

Dün 14.058,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 111,52 puan ve yüzde 0,79 artışla 14.170,03 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,02 puan ve yüzde 1,39 yükselişle 14.254,53 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.170,03 puanı, en yüksek 14.356,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 1,18, mali endeks yüzde 1,33 ve hizmetler endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 17'si düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 781 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 159 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,7350 liradan, avro 52,7730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 781 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 artışla 95,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:53:16.
