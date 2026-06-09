BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

09.06.2026 13:18
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BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 0,45 artışla 13.923,08 puana ulaştı, işlem hacmi 71,8 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 13.923,08 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,48 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 13.923,08 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 71,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,60 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,84 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Bu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa piyasalarına paralel olarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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