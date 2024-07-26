BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,94 puan yükselerek 10.891,42 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.850,50, en yüksek 10.948,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 385 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,7 dolardan işlem görüyor.

26.07.2024 18:59
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,94 puan yükselerek 10.891,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,44 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,92 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.850,50, en yüksek 10.948,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,54, mali endeks yüzde 0,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,66 puan ve yüzde 0,25 kazançla 11.829,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 385 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 385 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 azalarak 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,63, bileşik getirisi de yüzde 42,36 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9355 lira, satışta 33,0675 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9602 lira, satışta 33,0923 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi de 153,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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