BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,51 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile taş toprak oldu. Analistler, Fed'in faiz indirimine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, bilançolar ve ekonomik verilerin odakta olduğunu kaydederek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

01.08.2024 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,51 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile taş toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, bilançolar ve ekonomik verilerin odakta olduğunu kaydederek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed, dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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