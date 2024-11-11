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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,88 artışla 9.265,62 puana yükseldi.

11.11.2024 14:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 yükselerek 9.265,62 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,8 puan artışla 9.265,62 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2 ve holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.100 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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