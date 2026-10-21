Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı - Son Dakika
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Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

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Sudan ile Güney Sudan arasındaki tartışmalı Abyei bölgesinde bir pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında bilanço ağırlaştı. İlk etapta 73 olarak açıklanan ölü sayısı 153'e yükselirken, yaklaşık 8 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle cenazelere ulaşmakta güçlük çekilirken, Güney Sudan yönetimi saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu.

Sudan ile Güney Sudan arasındaki tartışmalı Abyei bölgesinde 19 Ekim'de bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybı artıyor. İlk belirlemelere göre 73 olarak açıklanan ölü sayısı 153'e yükseldi. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle cenazelere ulaşmakta güçlük çekilirken, yaklaşık 8 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ÖLÜ SAYISI 73'TEN 153'E YÜKSELDİ

Saldırı, 19 Ekim Pazartesi günü Abyei kentinin kuzeyindeki Amiet Pazarı'nda meydana geldi. İHA'ların pazar yerindeki yakıt deposunu vurmasının ardından büyük bir yangın çıktı.

Abyei Enformasyon Bakan Vekili Yohana Akol Ngor, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ilk etapta 73 olarak duyurulan can kaybının 153'e yükseldiğini bildirdi.

Ngor, yangının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

CESETLERE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

Saldırının ardından yakıt deposunda başlayan yangın, arama ve cenazeleri çıkarma çalışmalarını güçleştirdi. Bazı cesetlerin tamamen yandığı, bölgedeki yıkımın boyutunun ise oldukça büyük olduğu aktarıldı.

Bölgedeki son durumu anlatan Ngor, "Yangın hala devam ediyor. Bu nedenle hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkarma çalışmaları sürüyor. Durum korkunç" ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırı sırasında bölgede bulunan bir görgü tanığı, art arda beş büyük patlama duyduğunu ve ardından yakıt deposunda yangın çıktığını anlattı.

Patlamaların ardından insanların yaralıları kurtarmak için harekete geçtiğini belirten tanık, çok sayıda kişinin vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiğini söyledi.

Görgü tanığı, yalnızca bir noktada yanmış halde 28 kişinin cansız bedenini gördüğünü ifade etti.

8 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Saldırının ardından bölgede yaşayan yaklaşık 8 bin kişi yerinden edildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), saldırıda yaralanan 20'den fazla kişinin Ameth Bek Hastanesi'ne getirildiğini açıkladı.

Yaralılar arasında ağır yanıkları bulunan kişilerin de olduğu belirtilirken, sağlık ekiplerinin cerrahi müdahale, yara bakımı ve acil tedavi çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÜNEY SUDAN, SUDAN ORDUSUNU SUÇLADI

Güney Sudan yönetimi, saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tutarak tepki gösterdi.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı protesto etmek amacıyla Sudan'ın büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Açıklamada, sivillerin hayatını ve mülklerini tehlikeye atan askeri faaliyetlere son verilmesi istendi.

Sudan ordusundan üst düzey bir yetkili ise İHA operasyonunun gerçekleştirildiğini doğruladı. Yetkili, hedefin paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) gönderilen yakıt tankerleri olduğunu savunarak sivillerin hedef alınmadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerine ve hedef alınan kişilere ilişkin tarafların açıklamaları bağımsız olarak doğrulanamadı.

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor.

Son dönemde karşılıklı İHA saldırılarının yoğunlaşması, sivil kayıpların artmasına ve insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

Sudan ile Güney Sudan arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan petrol zengini Abyei bölgesinin statüsü de çözüme kavuşturulabilmiş değil. Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasındaki egemenlik anlaşmazlığı devam ediyor.

Güney SudanSudanDünyaSon Dakika

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