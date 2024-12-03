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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,87 artışla 9.862,28 puana yükseldi.

03.12.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,87 yükselerek 9.862,28 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 181,17 puan artışla 9.862,28 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 61 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 arttı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonunun aylık yüzde 1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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