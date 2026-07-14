BIST 100 Endeksi Yüzde 0,32 Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 0,32 Düştü

14.07.2026 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.047,06 puana gerileyerek değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kaybederek 14.047,06 puana geriledi.

Dün 14.092,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 103,61 puan ve yüzde 0,74 azalışla 13.988,40 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,96 puan ve yüzde 0,32 azalışla 14.047,06 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.941,98, en yüksek 14.097,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,97 ve hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken 30'u düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 20 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,90, bileşik getirisi yüzde 41,49 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 162,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,0400 liradan, avro 53,6320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,4 artışla 85,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,32 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,32 Düştü - Son Dakika
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