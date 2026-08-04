BIST 100 Endeksi Yüzde 2,07 Arttı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 2,07 Arttı

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BIST 100 endeksi günlük yüzde 2,07 kazanarak 13.687,93 puana ulaştı, işlem hacmi 199 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 277,39 puan artarken toplam işlem hacmi 199 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,74 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,81 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların normale dönmesini sağlayabilecek diplomatik ilerleme kaydedileceğine ilişkin beklentilerin petrol fiyatlarını geriletmesi ve güçlü şirket bilançolarının risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, ABD'de açık iş sayısındaki düşüşün iş gücü piyasasında sınırlı bir soğumaya işaret etmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel olarak jeopolitik endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 2,07 Arttı - Son Dakika

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