BIST 100 Gün Sonunda Değer Kaybetti

06.03.2026 19:18
BIST 100 endeksi yüzde 2,19 düşerek 12.792,81 puana geriledi. İşlem hacmi 143,9 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 286,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,07 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından negatif bir seyir izliyor.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

