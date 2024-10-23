BIST 100 Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 8.853,83 puandan başladı. Sektörlerde karışık seyrin sürdüğü belirtiliyor.

23.10.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 8.853,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,23 puan ve yüzde 0,17 artışla 8.853,83 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettirenler yüzde 0,04 ile spor ve finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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