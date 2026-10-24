Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı - Son Dakika
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Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı

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Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
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Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen 32 yaşındaki Hakan Ç., hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı. Besni dönüşü kazaya denk gelen Vali Abdullah Küçük ve AK Parti Milletvekili İshak Şan olay yerinde durup yaralıyla ilgilendi, sağlık ekipleri gelene kadar yanında kaldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu 15. kilometrede yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye (32), Yunus D. idaresindeki 02 ACD 484 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Hakan Ç. yaralandı.

VALİ VE MİLLETVEKİLİ KAZA YERİNDE DURDU

O esnada Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya müdahale etti. Vali Küçük ile Milletvekili Şan, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmadı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Milletvekiliİshak ŞanAK PartiAdıyaman3. SayfaGölbaşıGüncelBesniSon Dakika

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