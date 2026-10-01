BIST 100 günü 12.249,04 puandan kapanırken teknoloji endeksi yüzde 9,07 yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 günü 12.249,04 puandan kapanırken teknoloji endeksi yüzde 9,07 yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan kapattı. BIST 30 endeksi yüzde 2,54 artışla 15.218,47 puana yükselirken teknoloji endeksi yüzde 9,07 arttı; standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,03 düşüşle 6 milyon 603 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 301,86 puan artarak 12.249,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.936,19 puanı, en yüksek 12.363,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 376,43 puan ve yüzde 2,54 artışla 15.218,47 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,58, mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 2,34 ve teknoloji endeksi yüzde 9,07 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 153 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 153 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,03 düşüşle 6 milyon 603 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,9124, satışta 49,1084 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,8960, satışta 49,0920 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,3202 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,6 artışla 101,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
18:31
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
18:26
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:57:18. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 günü 12.249,04 puandan kapanırken teknoloji endeksi yüzde 9,07 yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei