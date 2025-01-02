BIST 100 Günü 9.961,34 Puanla Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü 9.961,34 Puanla Kapattı

BIST 100 endeksi günü 130,79 puan artışla 9.961,34 puandan kapattı. Hisselerin çoğu yükseldi.

02.01.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 130,79 puan artarak 9.961,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,54 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.858,10 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.826,97 puanı, en yüksek 9.961,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 9.961,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 202,75 puan ve yüzde 1,88 kazançla 10.959,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 30'u geriledi. Anadolu Efes Biracılık, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 654 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 2 bin 654 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 44 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,98, bileşik getirisi de yüzde 40,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2278 lira, satışta 35,3690 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2556 lira, satışta 35,3969 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 157,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 artışla 76,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü 9.961,34 Puanla Kapattı - Son Dakika

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