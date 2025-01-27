BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybederek, 9.997,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,74 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,15 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına neden olabileceğine yönelik sinyallerle negatif seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.