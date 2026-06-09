BIST 100, Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100, Günü Düşüşle Tamamladı

09.06.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,86 değer kaybederek 13.741,89 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybederek 13.741,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 167,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,99 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,57 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik beklentileri artırmasıyla teknoloji sektörü öncülüğünde negatif bir seyir izlenirken, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de mayıs ayı ÜFE ile enflasyon, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, enflasyon ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak "Nisan 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100, Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi Aydın'da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi
Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim
Zonguldak’ta 2008’de kaybolan ’Kirpi’ Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında Zonguldak'ta 2008'de kaybolan 'Kirpi' Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Fenerbahçe’de kesin seçim sonuçları açıklandı Fenerbahçe'de kesin seçim sonuçları açıklandı

18:29
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:52
Fenerbahçe’de Guendouzi için karar çıktı
Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı
17:44
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 19:08:43. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100, Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.