BIST 100 günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 195,2 milyar lira olurken, madencilik endeksi en çok kazandıran, orman kağıt basım ise en fazla kaybettiren sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 195,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,87 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle artan enerji ve enflasyon endişeleri risk iştahını baskılarken, ABD'de ADP özel sektör istihdamının ağustosta 38 bin kişiyle beklentilerin altında artması fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 1,25 düşüşle 14.050,56 puandan tamamladı - Son Dakika
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