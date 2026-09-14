BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,56 düşüşle 14.241 puana geriledi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,56 düşüşle 14.241 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre yüzde 1,56 değer kaybederek 14.241,06 puana indi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,95 ile bilişim olurken, toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kaybederek 14.241,06 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,1 puan ve yüzde 1,56 azalışla 14.241,06 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,02 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,95 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yükseltmesiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki para politikası kararına ilişkin fiyatlamalar bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,56 düşüşle 14.241 puana geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,56 düşüşle 14.241 puana geriledi - Son Dakika
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