BIST 100 günün ilk yarısını yüzde 0,03 düşüşle 12.119,61 puanda tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısını yüzde 0,03 düşüşle 12.119,61 puanda tamamladı

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,03 azalarak 12.119,61 puana indi. Toplam işlem hacmi 41,3 milyar liraya ulaşırken bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,31 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 12.119,61 puan oldu.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,03 azalışla 12.119,61 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 41,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile kimya, petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 5,96 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları için borçlanma planlarına ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısını yüzde 0,03 düşüşle 12.119,61 puanda tamamladı - Son Dakika
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