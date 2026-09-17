BIST 100, SPK tedbirlerinin ardından yüzde 1,08 yükseldi

(İSTANBUL) - Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde dün kaydedilen yüzde 5,54'lük sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasa istikrarını sağlamak üzere yeni tedbir adımları açıkladı. Düzenlemelerin ardından BIST 100 endeksi gün ortasında yüzde 1,08 artarak 13.263,95 puan seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde dün yaşanan sert satış dalgasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan yeni tedbir kararları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün fon piyasasındaki gelişmeler ve satış baskısıyla günü yüzde 5,54 oranında değer kaybıyla 13.122,58 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, SPK'nın piyasa istikrarına yönelik aldığı adımların ardından denge arayışını sürdürüyor. Yeni güne 173,74 puanlık ve yüzde 1,32'lik düşüşle 12.948,83 puandan başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,08 artarak 13.263,95 puana çıktı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında en düşük 12.912,55 puanı görürken, en yüksek 13.450,78 puan seviyesine kadar tırmandı.