BIST 100 Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Yatay Seyir İzliyor

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9,602,31 puandan başladı, en yüksek 9,663,92 puana ulaştı.

02.12.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Cuma günü 9.652,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 49,69 puan ve yüzde 0,51 azalışla 9.602,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,02 puan artışla 9.652,02 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.573,86, en yüksek 9.663,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,66 yükselirken, mali endeks yüzde 0,43 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü değer kazanırken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 633 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,67, bileşik getirisi yüzde 41,22 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,270 ve dolar/yen paritesi 150,35 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7010 liradan, avro 36,5290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 633 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 artışla 72,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika

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