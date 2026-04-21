BIST 100 Yükselişe Geçti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,73 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.522,64 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 1,54 ile spor, en fazla değer kaybeden ise yüzde 2,15 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken gözler ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin ikinci turuna çevrildi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:02:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.