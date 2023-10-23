Bitcoin'de 100 gün sonra bir ilk! 31 bin doları gördü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında sona yaklaştığı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle kripto para piyasası yükseldi. Bitcon haftaya 30 bin doların üzerinde başladı.

100 GÜN SONRA İLK KEZ 31 BİN DOLARI GÖRDÜ

Orta Doğu'da yüksek tansiyonun devam etmesine rağmen Bitcoin 100 gün sonra ilk kez 31 bin doları gördü. Sabah saatlerinde, 13 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, bugün yüzde 3 arttı.

30 BİN DOLARIN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Bitcoin, geçtiğimiz haftayı yüzde 10 artışla 29 bin 990 dolardan kapanmıştı. Lider kripto para yeni haftanın ilk gününde 30 bin dolarlık psikolojik sınırı geçti ve 31 bin dolar sınırına kadar yükseldi. Saat 12.30 itibarıyla Bitcoin 30 bin 500 dolar bandında işlem gördü.

FED BEKLENTİLERİ KRİPTO PİYASASINI DESTEKLEDİ

ABD'li düzenleyici kuruluş SEC'in olası bir Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vereceği konusunda yatırımcıların iyimser kalması kripto piyasasını destekledi. Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) kanadından gelen mesajlar da faiz konusunda zirveye ulaşıldığı beklentilerini artırdı ve piyasalardaki risk iştahını körükledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.