Üye Girişi
Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü - Son Dakika

Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü

07.12.2021 09:58
Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü

Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan büyük depremin ardından toparlanma başladı. Cumartesi günü yüzde 22'ye varan düşüşle 42 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, son toplarlanmanın ardından 50 bin dolar seviyelerine geri döndü.

Bitcoin 51 bin dolar seviyesinde hareket ederken Ethereum yüzde 5'i aşan yükselişle 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü.

"DİĞER VARLIK SINIFLARI İÇİN UYARI SİNYALİ"

Bloomberg'e konuşan Miller Tabak baş piyasa stratejisti Matt Maley, en büyük kripto para biriminin Cumartesi sabahı ani bir çöküş yaşadığını ve temmuzun en düşük seviyelerinden trend çizgisinin altına düştüğünü belirtti. Maley ayrıca, kriptolardaki son düşüşün diğer varlık sınıfları için bir uyarı sinyali olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri bu hafta sonu, risk iştahının azalması nedeniyle ABD borsası da dahil olmak üzere geniş bir satış dalgasının etkisiyle sert düşmüştü.

Ayrıca ABD Kongresi'nin ülkenin önde gelen kripto borsalarının temsilcilerini komisyonda dinlemeye çağırması da düşüşü tetikleyen gelişmelerden.

Risk iştahının azalmasının nedenleri olarak ise yüksek enflasyon, merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamasına daha erken geçeceği sinyalleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alım programını daha hızlı tamamlayabileceğini söylemesi gösteriliyor.

"PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

Bitcoin yatırım platformu Bitcoin IRA'nın kurucu ortağı Chris Kline, "Yılın sonuna yaklaşırken tüm piyasalarda bir belirsizlik hissi var. Tüm piyasalar Fed politikalarına, enflasyona ve corona virüsü endişelerine yeniden uyum sağlamaya çalıştığı için bu normal bir geri çekilme. Enflasyon yakın zamanda düşmeyecek ve yatırımcılar kripto gibi araçlarla bunu korumak istiyor" dedi.

Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü

Ethereum, Bitcoin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter 09:59 Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter
Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı! 09:51 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu 08:37 Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var

Son Dakika Haberleri
09:58 Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü
09:54 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!
09:50 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!
09:50 İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak
09:27 Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun
09:20 Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim
09:08 Masterchef'te yenilik: Her gün bir isim eleme adayı olacak
09:04 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü
08:51 Cumhurbaşkanı, Bakanlara "asgari ücreti" sormuş! Peki ne yanıt almış?
08:42 Memurlar, işçiler, BAĞ-KUR'lular! İşte aybaşında alacağınız maaşlar!
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak         
09:50
İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı         
08:53
Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı         
06:25
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement