Bitki karantinası tazminatı desteğine ilişkin esaslar belirlendi

Bitki karantinası tazminat desteğinden yararlanmak isteyen, üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticilerin, 25 Şubat 2022'ye kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, zararlı organizmaların bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanlarla mücadele yapılarak yayılmalarının önlenmesi ve karantina tedbirleri alınan bulaşık alanda üreticilerin desteklenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanabilmek için ilgili üretim alanı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olacak.

Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında, fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere kilogram başına 26,5 lira, taş çekirdekli meyvelerde ise yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve kilogram başına 6 lira desteklenmesi söz konusu olacak.

Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan (dekar), şarka virüsünde ağaç (adet) üzerinden hesaplanarak yapılacak.

Üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticiler, 25 Şubat 2022 tarihine kadar ÇKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuracak.