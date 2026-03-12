BMW'nin Karlılığı Düştü - Son Dakika
BMW'nin Karlılığı Düştü

12.03.2026 12:17
BMW Grubunun net karı, Çin pazarındaki rekabet nedeniyle yüzde 3 gerileyerek 7,45 milyar avro oldu.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Grubunun net karı, geçen yıl Çin pazarındaki sert rekabetin etkisiyle 2024'e göre yüzde 3 azalarak 7,45 milyar avroya geriledi.

BMW, MINI ve Rolls-Royce markalarını bünyesinde barındıran BMW Grubu, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket küresel pazarlardaki daralmaya rağmen elektrikli araç satışlarında büyüme kaydederken, Çin pazarındaki kayıplar ve yükselen gümrük vergileri nedeniyle ihtiyatlı bir tablo çizdi.

BMW Grubunun toplam gelirleri geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 6,3 azalarak 133 milyar 450 milyon avroya geriledi. Grubun net karı ise yüzde 3'lük düşüşle 7,45 milyar avro olarak kaydedildi.

BMW'nin karındaki gerilemenin rakiplerine oranla oldukça sınırlı kalması dikkati çekti.

Aynı dönemde Alman otomotiv üreticilerinden Volkswagen ve Mercedes'in karları yaklaşık yarı yarıya eridi.

Şirket, söz konusu gerilemenin temel nedeni olarak otomotiv sektöründe, özellikle Çin pazarında tırmanan sert rekabet koşullarını işaret etti.

Öte yandan, grup, dünya genelindeki toplam otomobil teslimatlarını yüzde 0,5 artırarak 2 milyon 463 bin 681 adede ulaştırdı.

BMW, elektrifikasyon stratejisi kapsamında geçen yıl tamamen elektrikli araç satışlarını dünya genelinde yüzde 3,6 artışla 442 bin 56 adede taşıdı. Bu sonuçla birlikte, toplam satışlar içinde elektrikli araçların payı yüzde 17,9'a yükseldi.

Şirket, Çin pazarında yaşanan yüzde 12,5'lik düşüşü, Avrupa'daki yüzde 7,3 ve Amerika kıtasındaki yüzde 5,6'lık büyümeyle dengeledi.

Gümrük vergileri karlılığı baskılayacak

Gelecek yıla ilişkin öngörülerini de paylaşan BMW, küresel ticaret savaşları ve gümrük vergilerinin operasyonel karlılık üzerindeki baskısının süreceği uyarısında bulundu.

Özellikle ABD'deki gümrük vergisi düzenlemelerinin kar marjını 1,25 puan aşağı çekmesinin beklendiği vurgulandı.

2025 yılını yüzde 5,3 marj ile kapatan şirket, 2026 yılı için otomotiv bölümü operasyonel kar marjı hedefini yüzde 4 ile 6 aralığında belirledi. Bu rakam, şirketin uzun vadeli hedefi olan yüzde 8-10 bandının gerisinde kaldı.

BMW yönetimi, pay başına ödenecek temettüyü 10 sent artırarak 4,40 avroya yükseltmeyi genel kurula sunma kararı aldı.

Kaynak: AA

