Bodrum\'a 1860 Yolcu Taşıyan Gemiler Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 'Marella Discovery' ve 'Emerald Azzurra' toplam bin 860 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 264 metre boyundaki Marella Discovery sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere bin 783 yolcu ile 733 personel bulunuyor.

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahama bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azzurra. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a gelen kruvaziyer, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 77 yolcu ile 75 personel bulunuyor. - MUĞLA