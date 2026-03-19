BoE Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

19.03.2026 15:59
İngiltere Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen politika faizini %3,75'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında oy birliğiyle politika faizinin sabit bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji ve emtia fiyatlarında önemli artışlara yol açtığı kaydedilen açıklamada, bu durumun hane halkı yakıt ve kamu hizmetlerinin fiyatlarını etkileyeceği ve işletmelerin maliyetleri yoluyla dolaylı etkiler yaratacağı ifade edildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerilim öncesinde yurt içi fiyatlar ve ücretlerde sürekli bir düşüş yaşandığına dikkati çekilerek, "Ekonomideki bu yeni şokun sonucu olarak, yakın vadede enflasyon daha yüksek seviyelere çıkacaktır. PPK, ücret ve fiyat belirlemede ikinci tur etkiler yoluyla artan yurt içi enflasyonist baskı riskini takip ediyor. Bu risk, yüksek enerji fiyatları ne kadar uzun süre devam ederse, o kadar artacaktır. PPK ayrıca yüksek enerji maliyetlerinin yol açması muhtemel ekonomik faaliyetteki zayıflamanın enflasyona etkilerini de değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'daki gerilimin ne kadar süreceğinin belli olmadığı, dolayısıyla Orta Doğu'dan gelen enerji arzındaki azalmanın ne kadar süreceğinin de belirsizliğini koruduğu aktarılan açıklamada, gerilim yatışsa bile enerji arzının normale dönmesinin zaman alabileceği ifade edildi.

Açıklamada, firmaların artan enerji maliyetlerini tüketici fiyatlarına yansıtmasından kaynaklanabilecek dolaylı etkilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonu yaklaşık çeyrek puan yukarı çekebileceği vurgulanarak, PPK'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlemesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu bildirildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Doğu'daki savaş, küresel enerji fiyatlarında sıçramaya yol açtı. Bunu şimdiden akaryakıt fiyatlarında da görebiliyoruz. Bu durum devam ederse, yılın ilerleyen dönemlerinde hane halkı enerji faturalarının yükselmesine yol açacaktır. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, enerji tedarik hatlarını yeniden açarak sorunun kaynağında çözüm bulmaktır. Gelişmeleri değerlendirirken politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde tuttuk. Ne olursa olsun, bizim görevimiz enflasyonun yüzde 2'lik hedef seviyesine geri dönmesini sağlamak."

İngiltere'de yıllık enflasyon ocakta yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon Aralık 2025'te ise yüzde 3,4 olmuştu.

Advertisement
