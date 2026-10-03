Bolat, Eylülde yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolarla rekor kırdığını söyledi

Bolat, Eylülde yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolarla rekor kırdığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolat, Eylülde yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamının 283,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakamın yıllık mal ihracatı rekoru olduğunu ve 282 milyar dolarlık OVP hedefinin aşıldığını belirtti.
Bolat: "Eylülde yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakam da yıllık mal ihracatı rekorudur. 282 milyar dolarlık OVP hedefini aştık"
Kaynak: AA
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