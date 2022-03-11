Elektrik ve doğalgaz destekleri hesaplara yattı - Son Dakika

Bolu Belediyesi, elektrik ve doğalgaz desteği almaya hak kazanan 2 bin 500 aileden şubat ayı faturalarını teslim edenlere ilk destek ödemesini yaptı.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından Bolu Belediyesi geçtiğimiz şubat ayında karar alarak, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 12 ay boyunca 300 lira elektrik, 6 ay boyunca 500 lira doğalgaz faturası desteği verme kararı almıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öncülüğünde alınan bu kararın ardından başvurusu yapılan değerlendirmeler neticesinde kabul edilen aileler, destek almaya başladı. Bolu Belediyesi, şubat ayına ait ilgili faturalarını teslim eden ailelere ilk ödemeyi yaptı. Bu kapsamda ilgili ailelere şubat ayı faturaları için 300 TL'ye kadar elektrik, 500 TL'ye kadar doğalgaz destek ödemesi yapılarak, banka hesaplarına yatırıldı. - BOLU