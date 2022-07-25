Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi - Son Dakika
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Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi

25.07.2022 09:05
Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisinin bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 1 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

2022 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İkinci taksitin ödeme süresi 31 Temmuz 2022 tarihi tatil gününe rastladığı için 1 Ağustos 2022 günü sona erecek. İnteraktif Vergi Dairesi https://ivd.gib.gov.tr/ ve Dijital Ödeme Noktasında 'hızlı ödeme' bölümünde yer alan 'MTV ödeme' alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik numarası bilgileri girilerek MTV borçları görüntülenebiliyor veya ödenebiliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği MTV tutarları yüzde 25 olarak tespit edilmişti. Buna göre 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında uygulanıyor. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında ödeniyor. Söz konusu ödemelerin ikinci taksitinin 1 Ağustos'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

GELİR VERGİSİNDE 2. TAKSİKLER DE BU AY SONUNA KADAR ÖDENECEK

Ayrıca 2021 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi de 1 Temmuz'da başlamıştı. Söz konusu ödemelerin de 1 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.

Öte yandan, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme süresi ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme süresi de 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

MTV ve gelir vergisi ödemeleri İnteraktif Vergi Dairesi'nden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak girilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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