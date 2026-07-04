Borsa, Altın ve Döviz Değer Kazandı - Son Dakika
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Borsa, Altın ve Döviz Değer Kazandı

04.07.2026 11:11
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Bu hafta BIST 100 endeksi %1,01 artışla 14.417,91 puanda, altın ve döviz de değerlendi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,01 artışla 14.417,91 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek 14.511,73 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 6,92 artışla 50.476,90 puana, sanayi endeksi yüzde 2,39 yükselişle 18.285,55 puana ve mali endeks yüzde 0,08 değer kazancıyla 20.828,34 puana çıkarken hizmetler endeksi ise yüzde 1,38 azalışla 12.597,00 puana geriledi.

Ral Yatırım Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 31,63 ile Ral Yatırım Holding, ilk sırada yer aldı.

Ral Yatırım Holding'i yüzde 14,56 ile Şekerbank ve yüzde 13,97 ile KUYAŞ Gayrimenkul izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 26,08 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, yüzde 8,82 ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ ve yüzde 8,13 ile Migros oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 821 milyar 720 milyon lirayla ASELSAN, 562 milyar 200 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 560 milyar 700 milyon lirayla Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altın ve döviz değer kazandı

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,77 yükselişle 42 bin 238 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 2,79 üzerinde 10 bin 497 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,38 artarak 46,8040 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,49 yükselişle 53,5700 liraya çıktı.

Geçen hafta 61,7330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,27 artışla 62,5170 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 0,75 değer kazanarak 58,2780 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa, Altın ve Döviz Değer Kazandı - Son Dakika

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