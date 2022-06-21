Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

21.06.2022 09:56
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artışla 2.557,11 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artışla 2.557,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,91 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.557,11 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,94'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 2.539,20 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın destek, 2.560 ve 2590 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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