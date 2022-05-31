Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

31.05.2022 18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 57 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78 ve holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,16 ile spor oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Fed'in yarın başlayacağı bilanço küçültme öncesinde etkili olan satışlarla yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,85'in üzerine çıktı.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ile Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, yarın da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini bildirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 ve tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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