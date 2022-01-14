Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalışla 2.061,36 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,28 puan değer kaybederek 2.061,36 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile iletişim oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2035 seviyelerinin destek, 2.070 ve 2090'ın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.