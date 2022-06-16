Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 2.485,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,09 ile madencilik oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının politika kararlarının geleceğe yönelik belirsizlikleri kısmen de olsa ortadan kaldırmasına karşın devam eden resesyon riskiyle küresel pay piyasalarında satış baskısının güçlendiğini söyledi.

Yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararların gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin de izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 seviyesinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.