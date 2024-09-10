Altın Fiyatları Düşüşte: 2,791,000 TL - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte: 2,791,000 TL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 791 bin liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 791 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün 2 milyon 792 bin 999 liradan günü tamamlamıştı. KMKTP'de, altında işlem hacmi 5 milyar 870 milyon 725 bin 420,80 lira, işlem miktarı ise 2.162,49 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 883 milyon 296 bin 760,41 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: STANDART TL/KG: Önceki Kapanış: 2.792.999,00, En Düşük: 2.750.000,00, En Yüksek: 2.796.000,00, Kapanış: 2.791.000,00, Ağırlıklı Ortalama: 2.785.767,68, Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.870.725.420,80, Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.162,49, Toplam İşlem Adedi: 35

10.09.2024 17:17
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 791 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 791 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün 2 milyon 792 bin 999 liradan günü tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 5 milyar 870 milyon 725 bin 420,80 lira, işlem miktarı ise 2.162,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 883 milyon 296 bin 760,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.792.999,002.556,00

En Düşük2.750.000,002.476,85

En Yüksek2.796.000,002.555,00

Kapanış2.791.000,002.506,00

Ağırlıklı Ortalama2.785.767,682.482,26

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.870.725.420,80

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.162,49

Toplam İşlem Adedi35

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşte: 2,791,000 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşte: 2,791,000 TL - Son Dakika
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