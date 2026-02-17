Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

17.02.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, gün sonunda 14.227,29 puana gerileyerek %0,78 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,01 puan azalarak 14.227,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 25,24 puan ve yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.227,29 puanı, en yüksek 14.409,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kaybederek 14.227,29 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 211,98 puan ve yüzde 1,34 düşüşle 15.616,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester, Pegasus Hava Taşımacılığı ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 860,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 860,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 280 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,96, bileşik getirisi yüzde 35,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6219, satışta 43,7967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6070, satışta 43,7817 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 153,687 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,2 düşüşle 66,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:45:48. #7.11#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.