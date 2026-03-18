Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,47 puan azalarak 13.115,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,52 puan ve yüzde 0,32 artışla 13.260,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.062,27 puanı, en yüksek 13.298,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 96,79 puan ve yüzde 0,64 düşüşle 14.963,17 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,76, mali endeks yüzde 0,79 ve hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 70'i geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 873 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 873 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 düşüşle 7 milyon 120 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,66, bileşik getirisi yüzde 40,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,1016, satışta 44,2783 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,0898, satışta 44,2665 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1521, sterlin/dolar paritesi 1,3326 ve dolar/yen paritesi 159,458 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,5 artışla 105,4 dolardan işlem görüyor.