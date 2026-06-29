Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

29.06.2026 18:44
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BIST 100 endeksi, günü 14.183,21 puandan kapatırken, değer kaybı yüzde 0,64 oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,80 puan azalarak 14.183,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,43 puan ve yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puandan başlamıştı.

Gün içinde en düşük 14.113,89 puanı, en yüksek 14.365,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 134,16 puan ve yüzde 0,81 azalışla 16.427,67 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,64 ve teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir ve Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 20 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,2 artışla 6 milyon 103 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,81, bileşik getirisi yüzde 40,20 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,5226, satışta 46,7090 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,4157, satışta 46,5837 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika

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