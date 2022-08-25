Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

25.08.2022 18:40
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,47 puan artışla 3.136,77 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,47 puan artışla 3.136,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 18,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 3.079,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.074,81, en yüksek 3.145,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 3.136,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,48, mali endeksi yüzde 3,82 ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,36 puan ve yüzde 2,84 yükselişle 3.419,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.756,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.756,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,98 artışla 1 milyon 30 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1339 lira, satışta 18,2066 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1049 lira, satışta 18,1775 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,47'den, bileşik getirisi de yüzde 15,00'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9970, sterlin/dolar paritesi 1,1820, dolar/yen paritesi de 136,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 azalışla 100,1 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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