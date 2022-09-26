Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

26.09.2022 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 3.260,15 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 3.260,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 56 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,67 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,65 ile finanasal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğunu bildirdi.

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed), ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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