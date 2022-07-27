Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 2.540,08 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,95 puan değer kazandı.

Dün 2.537,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,73 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 2.550,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.531,66, en yüksek ise 2.553,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,28 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.722,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,06, bileşik getirisi yüzde 22,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0140, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 136,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,8970 liradan, avro 18,1750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.722,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 99,5 dolardan işlem görüyor.