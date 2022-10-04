Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

04.10.2022 13:28
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 3.427,73 puana yükseldiEndeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,60 puan değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 3.427,73 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,60 puan değer kazandı.

Dün 3.392,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,47 puan ve yüzde 1,28 değer kazanarak 3.435,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.400,39, en yüksek ise 3.480,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Akbank, VakıfBank ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.710 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9880, sterlin/dolar paritesi 1,1360 ve dolar/yen paritesi 144,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5790 liradan, avro 18,3760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.710 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 89,2 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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